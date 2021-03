Tre mesi per far sognare l'Italia

Sognare si può. Nella conferenza stampa di ieri sera, Mario Draghi, rispondendo per la prima volta ai giornalisti nelle vesti di presidente del Consiglio, ha fatto di tutto per provare a spiegare senza spaventare, per provare a informare senza impaurire e per provare a offrire agli osservatori una qualche ragione utile per osservare il futuro con meno pessimismo, con meno terrore, con meno paura e persino con un po’ di ottimismo in più. Per smussare l’allarmismo Draghi ha spiegato che il tempo perso in questi giorni su vaccini può essere recuperato presto, ha lasciato intendere che i lockdown duri che stiamo vivendo in questi giorni potrebbero essere gli ultimi di questa pandemia e ha cercato di indirizzare buona parte delle sue risposte verso un orizzonte della semi normalità. Un orizzonte che potrebbe essere meno distante di quanto crediamo oggi e che costituisce in un certo senso la missione numero uno di questo governo che non è solo vaccinare, vaccinare, vaccinare ma è anche quello di farsi trovare pronti quando l’Italia diventerà come una molla che rilascia energia dopo essere stata compressa. Quel momento arriverà non quando la pandemia finirà ma quando l’Italia si troverà nelle condizioni di considerare la pandemia come un problema secondario. “Le pandemie – ha detto al Financial Times Erica Charters, professore associato di Storia della medicina all’Università di Oxford, anticipando di qualche giorno una ricerca pubblicata ieri da Nature su questo tema, che ha identificato cinque motivi per i quali è “probabilmente impossibile” che si sviluppi un’immunità di gregge che faccia svanire il Covid-19 – finiscono quando passano dall’essere qualcosa di inaccettabile a qualcosa di accettabile”.

