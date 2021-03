La rivoluzione positiva di Draghi

Non c’entra l’empatia, non c’entra la comunicazione, non c’entrano le battute, non c’entra lo stile, non c’entra quanto è di destra, non c’entra quanto è di sinistra, non c’entra quante spillette hanno i suoi militari. C’entra qualcosa di più importante, di più interessante, che ci permette di mettere a fuoco che differenza c’è – quando nasce un nuovo governo – tra quelli che sono i progetti possibili e quelli che sono semplicemente i sogni irrealizzabili. Sono passati trenta giorni dal pomeriggio in cui il Parlamento ha votato la sua prima fiducia al governo Draghi e trenta giorni dopo si può dire che la fuoriserie che il presidente della Repubblica ha scelto di offrire all’Italia per provare a far cambiare marcia al paese ha prodotto una svolta politica che, al di là delle molte chiacchiere e dei primi accenni di gnagnera, è destinata a guidare l’Italia verso una rivoluzione positiva.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni