È iniziata la stagione delle seconde occasioni. Vale anche per l'Italia

Il ritorno di Enrico Letta ai vertici del Partito democratico è una notizia gustosa non solo per provare a mettere a fuoco il futuro del Pd ma anche per provare a mettere a fuoco un altro tema incredibilmente ricorrente nella stagione del governo Draghi: le seconde occasioni. La scelta del Pd di puntare su Enrico Letta offre diversi spunti di riflessione ma fra i tanti spunti che si possono considerare uno importante ha a che fare proprio con un tema più culturale che politico e riguarda la capacità di rialzarsi dopo aver fallito. Letta torna alla politica attiva dopo essersi giocato piuttosto male la sua esperienza a Palazzo Chigi non tanto per i risultati ottenuti al governo quanto per alcuni errori di cui avrà fatto tesoro quello che allora era il vicesegretario del Pd. La spallata che nel 2014 gli arrivò dal Pd guidato da Matteo Renzi nacque non da un capriccio dell’ex sindaco di Firenze ma da un errore mai ammesso dello stesso Letta che fu quello di rinunciare a misurarsi alle primarie del Pd nel 2013, quando avrebbe potuto consolidare il suo ruolo di leadership nel partito e quando invece scelse di investire sul suo profilo tecnico.

