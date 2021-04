La scommessa del Pnrr. Rilanciare la crescita nel medio periodo

Che effetto ha, per un paese come l’Italia, un aumento della spesa in investimenti pubblici sulla crescita del debito pubblico? Poniamo che l’Italia spenda un punto percentuale in più di pil, finanziandosi con debito. La maggiore spesa avrà un effetto di stimolo sulla attività economica. Facciamo l’ipotesi che lo stimolo sia uno a uno: il pil sale dell’1 per cento. Con l’aumento della attività economica aumentano anche le entrate fiscali. Assumiamo che queste salgano in proporzione al pil. Con una pressione fiscale di circa il 40 per cento, le entrate aumentano di 0,4 punti percentuali di pil e consentono di coprire in parte il costo dell’1 per cento di spesa. Il deficit che rimane da finanziare è di 0,6 punti di pil. Se il rapporto tra debito e pil iniziale era del 150 per cento, dopo l’aumento di spesa siamo a 150,6 di debito diviso per 101 di pil, che fa circa 149 per cento. Spendendo di più abbiamo fatto scendere il rapporto tra debito e pil di 1 punto percentuale!

