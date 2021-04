Quota 100 e Superbonus: così Franco deve destreggiarsi tra Bruxelles e i capricci di Lega e M5s

Le trattative sul Pnrr viste dal Mef. Il pressing di Salvini sulle pensioni, le gazzarre grilline, le mediazioni con la Commissione europea. Il ministro prova a suonare la fine della ricreazione: "Potevamo fare meglio, ma se non la smettiamo con le rivendicazioni di parte possiamo far peggio"

La constatazione a posteriori, quel suo “si poteva fare meglio” sibilato ai collaboratori, forse quasi non varrebbe d’essere riferito, se non fosse che, nei pensieri di Daniele Franco, quella riflessione si fonde col monito per il futuro: “Ma si potrà fare peggio, se si insiste con le rivendicazioni di parte”. Parla del Pnrr, il ministro. E lo fa col tono di chi prova a suonare la fine della ricreazione, confidando solo in parte, però, sulla collaborazione dei partiti.