È ora di salvare le politiche del lavoro seguendo il modello tedesco

Invece di contemplare una riduzione delle funzioni dell'Anpal a favore di un peso regionale maggiore, bisognerebbe aumentarle e seguire l'esempio della Germania e della Spagna, due stati federali, accorpando le competenze sull'assistenza per la disoccupazione e quelle per l'assistenza sociale

La discussione sul destino della Agenzia nazionale delle Politiche attive del lavoro (Anpal) si sta pericolosamente spostando dal come migliorarne l’efficacia al come svuotarne le funzioni. E non manca chi propone di smantellarla del tutto. Se si osservasse questo dibattito da un altro pianeta, si potrebbe trarne la conclusione che nel nostro paese il mercato del lavoro abbia raggiunto un equilibrio ottimale nel rapporto tra la domanda e l’offerta di lavoro e che si sia finalmente conseguito il risultato della massima occupazione. A queste condizioni la scelta di dismettere l’agenzia sarebbe più che comprensibile.