Lagarde prende tempo, la Bce deciderà a giugno

La crescita economica sarà lenta nei prossimi mesi a causa del conflitto, che pesa sull'Eurozona in termini di fiducia e incertezza. L’Eurotower vuole tenersi aperte tutte le strade

Dopo la svolta da falco del mese di marzo, con l’annuncio della fine degli acquisti di obbligazioni più veloce del previsto, Christine Lagarde torna un po’ colomba con l’effetto di rassicurare i mercati finanziari, che temevano una fiammata dei rendimenti, mentre l’euro ha reagito scivolando ai minimi degli ultimi due anni nel rapporto con il dollaro. La presidente della Banca centrale europea ha sottolineato che la guerra in Ucraina sta influenzando la situazione dell’Eurozona, soprattutto in termini di fiducia e incertezza, e pur ammettendo che le pressioni inflazionistiche si sono intensificate in molti settori, ha preso atto che la crescita economica sarà lenta nei prossimi mesi a causa del conflitto.