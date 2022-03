Stretta della Bce, Lagarde più falco del previsto delude i mercati

La guerra in Ucraina ha cambiato tutto, ma la Bce guidata da Christine Lagarde accelera verso la stretta monetaria provocando un nuovo scossone sui mercati già in preda all’incertezza. Oggi il board dell’Eurotower non solo ha confermato l’interruzione del Pepp (il programma di acquisto titoli pandemico) per il 31 marzo, ma ha lasciato intendere che se l’inflazione continuerà su livelli elevati terminerà il piano di quantitative easing e si preparerà a un rialzo dei tassi d’interesse probabilmente già nel mese di settembre. Di fronte a una Lagarde apparsa più falco del previsto, la reazione delle borse è stata immediata: i listini hanno amplificato le perdite della mattina con vistosi cali. Piazza Affari ha chiuso a – 4,2 per cento e lo spread è salito a 165 punti base, con il rendimento dei Btp decennali balzato all’1,9 per cento. E anche Wall Street non l’ha presa bene amplificando il malumore per lo stallo dei negoziati di pace e per il dato sull’inflazione americana che ha raggiunto il record degli ultimi 40 anni.

