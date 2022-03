Bombe su Kharkiv. Lavrov e Kuleba si incontrano in Turchia

La quindicesima giornata di guerra in Ucraina si apre con i colloqui dei ministri degli Esteri russo e ucraino ad Antalya. Nella notte sono stati colpiti edifici residenziali: fonti ucraine parlano di quattro morti

Lavrov e Kuleba in Turchia

Oggi a Antalya, in Turchia, i ministri degli Esteri russo e Ucraino si incontreranno in un trilaterale con l'omologo turco Mevlut Cavusoglu. Il vertice è previsto per le 11 (le 9 ore italiane) e sarà preceduto da un colloquio privato tra Sergej Lavrov e Cavusoglu. Dopo arriverà anche l'ucraino Dmytro Kuleba.

Bombardata Kharkiv nella notte

Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza statali ucraini, quattro persone (di cui due bambini) sono rimaste uccise nella notte nel bombardamento su un edificio residenziale vicino alla città di Kharkiv. L'attacco sarebbe avvenuto nel villaggio di Slobozhanske, nel sud-est dell'Ucraina. Anche una bambina di cinque anni è stata ferita ed è stata portata d'urgenza in ospedale per le cure.

Anche un centro commerciale è stato dato alle fiamme dai bombardamenti nel cuore di Kharkiv, ma non sono state segnalate vittime.