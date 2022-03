Draghi al vertice di Versailles: "La risposta al dramma ucraino non può essere che europea"

"Poco fa ho avuto un lungo incontro con Emmanuel Macron: abbiamo discusso della guerra e delle conseguenze per l'Europa e per l'Italia. Italia e Francia sono allineate con il resto dell'Ue, sia nella risposta alle sanzioni, sia nel sostegno per i nostri paesi che queste sanzioni necessariamente comporteranno", dice il presidente del Consiglio Mario Draghi, arrivando al castello di Versailles per partecipare al vertice informale dei capi di stato e di governo dell’Ue sul modello europeo di crescita e di investimento per il 2030. Abbiamo chiesto tutti insieme tante volte al presidente russo Vladimir Putin di cesare le ostilità, in particolare i bombardamenti sui civili e "continueremo a farlo", ha aggiunto Draghi. "La risposta a questo dramma non può essere che europea".

Durante il vertice che si tiene oggi e domani a Versailles sarà inviato all'Ucraina "un segnale politico sulla sua appartenenza alla famiglia europea", che include anche la Moldova e la Georgia, dicono dall'Eliseo. Secondo la Francia, per questi tre paesi bisogna inventare nuove forme di avvicinamento all'Ue, che "vuole una Ucraina libera e democratica con cui condividere un comune destino", come ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Al summit "ripenseremo alla difesa europea, all'energia, dobbiamo tagliare la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi e per questo abbiamo bisogno di massicci investimenti nelle rinnovabili", ha spiegato.