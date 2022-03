Le bombe sull'ospedale pediatrico di Mariupol segnano la svolta irrimediabile della guerra

Avete il potere ma sembra che abbiate perso l’umanità, ci ha detto mercoledì il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, pubblicando un video dell’ospedale pediatrico di Mariupol, nel sud del paese, bombardato dall’aviazione russa. Avete il potere ma avete perso l’umanità, dice Zelensky rivolto all’occidente, mentre subisce l’attacco brutale del regime russo, che l’umanità non l’ha mai avuta, e chiede di chiudere il cielo ucraino proprio perché voleva evitare di ritrovarsi così, davanti alle macerie di un ospedale, le stanze sventrate, il numero delle vittime incalcolabile, i pigiami, le ghirlande annerite, il luogo in cui si nasce che diventa il luogo in cui si muore.

