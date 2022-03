Quanto può far male a Putin&co la santa alleanza tra stati e brand

La scommessa culturale che si trova alla base dell’aggressione in Ucraina promossa da Vladimir Putin a colpi di razzi, bombe e mortai è che, alla fine dei conti, il miglior alleato della sua Grande Russia prima o poi coinciderà con la volontà da parte dell’occidente di non mettere a rischio il proprio benessere, le proprie industrie e i propri affari per proteggere un paese che fino a qualche settimana fa molti cittadini appartenenti ai paesi alleati dell’Ucraina neppure avrebbero saputo indicare su una mappa geografica. La visione putiniana, ha ricordato ieri il Guardian, tende a rappresentare l’occidente come un’entità molle, flaccida, morente e decadente, incapace non solo di combattere con virilità un conflitto bellico ma anche di sopportare una qualsiasi forma di sacrificio economico. Quello che però Putin sembra aver gravemente sottovalutato al momento dell’aggressione dell’Ucraina non riguarda solo la capacità di resistenza del paese invaso. Riguarda qualcosa ancora di più importante che costituisce il vero arsenale extra militare messo in campo dall’occidente di fronte agli occhi dei nemici della democrazia e della libertà: la capacità da parte delle società aperte di trasformare ciò che gli illiberali considerano un punto di debolezza in uno straordinario punto di forza.

