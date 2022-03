Cos'è e come funziona il potere di Gazprom

Un missile di cristallo proteso verso il cielo, un grattacielo a punta, il secondo in Europa, con i suoi 462 metri e 87 piani, dopo la torre Ostankino di Mosca, svetta a San Pietroburgo sulle rive della Neva. Un simbolo più chiaro di così non si poteva scegliere per rappresentare Gazprom, il suo potere, il suo messaggio. La Russia è un petrostato al pari dell’Arabia Saudita, come sostiene Marshall Goldman, un’autorità in materia? Attenti alle semplificazioni, certo è che il petrolio e il gas sono gli strumenti scelti da Vladìmir Putin prima per risollevare dalla polvere la potenza del paese poi per restaurare l’impero. Per lui la politica energetica è da sempre la chiave di volta, ad essa ha dedicato la sua tesi di dottorato all’università nel 1997 quando era già da tempo ai vertici dell’Fsb, l’erede del Kgb. In molti hanno messo mano alla costruzione del Lakhta Centr (Lakhta è un quartiere periferico) cominciata nel 2012: gli inglesi per il primo disegno, gli americani della Aecom per la gestione del progetto, i tedeschi della Josef Gartner per i vetri, i turchi della Rönesans Holding per la costruzione. Nell’agosto dello scorso anno Gazprom ha trasferito il quartier generale dal nero palazzo moscovita nel nuovo monumento alla sua potenza.

