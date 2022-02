La realpolitik dell'energia

Per essere più forti nelle trattative con Vladimir Putin è ormai chiaro a tutti che un tema centrale è quello di poter fare a meno del suo gas. Sarebbe sorprendente se fosse la Russia a decidere di chiudere i rubinetti all’Europa, dal momento che i prezzi attuali garantiscono lauti guadagni a Mosca. Ma se fosse esclusa dal circuito dei pagamenti Swift, come gli Stati Uniti e buona parte dell’Ue vorrebbero, diventerebbe impossibile pagare il nostro fornitore di gas russo, Gazprom. Cosa succederebbe in caso di insolvenza? Il governo sta valutando ogni scenario possibile, compreso quello di un’interruzione delle forniture. Un piano di emergenza comporterebbe diverse misure eccezionali, come per esempio la sospensione temporanea della corrente ad alcuni settori industriali, ma anche un maggiore ricorso al carbone, come ha detto ieri Mario Draghi in Parlamento.

