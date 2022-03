 La grande fuga dalle steppe russe dei giganti dell'economia

Chiude Hermés, Lvmh abbassa le saracinesche di ben 124 negozi, la Ferrari se ne va dalla Russia, come Coca Cola, Pepsi, Zara, l’elenco s’allunga ogni giorno, ormai è una fuga, anzi molto di più: il capitalismo occidentale dovrà dimostrare di non essere un ventre molle esposto all’imperio degli autocrati. Per chi produce beni di consumo o ha una sede di rappresentanza il disincaglio è relativamente facile, anche se costoso; tutt’altra storia per chi possiede aziende o partecipazioni azionarie. Si può vendere, ma chi compra, a che prezzo, come paga, in rubli svalutati? E una volta fuori, quando e a quali condizioni si potrà rientrare? Dilemmi senza risposta, nemmeno da parte delle più grandi multinazionali.

