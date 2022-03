Guerra in Ucraina. La Russia annuncia un cessate il fuoco. Per Mosca il default è vicino

L'esercito russo bombarda le città ucraine la notte, poi decide di sospendere gli attacchi per l'evacuazione dei civili. Anche l'agenzia Fitch considera l'economia russa a un passo dal collasso

"A Mariupol', riserve di cibo solo per altri tre giorni"

[11.30] In un colloquio con la Bbc il deputato ucraino Dmytro Gurin, riferisce dopo aver sentito le autorità locale che a Mariuopol' "ritengono di avere a disposizione riserve di cibo per tre giorni prima che la fame inizi a farsi sentire". Il politico ha aggiunto inoltre che le strade sono piene di cadaveri e che è stato necessario scavare una "fossa comune per 33 persone perché i cimiteri sono inaccessibili a causa dei bombardamenti ". Gurin ha infine esortato Stati Uniti e Polonia a trovare un accordo per fornire all'Ucraina aerei militari, perchè "la terza guerra mondiale è già iniziata".

Ministero Esteri russo: "Non vogliamo rovesciare governo Zelensky né occupare Ucraina"

[11.15] "L'operazione speciale della Russia in Ucraina non punta all'occupazione dell'Ucraina, alla distruzione delle sue istituzioni o al rovesciamento dell'amministrazione in carica", ha detto Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, aggiungendo che ci sono stati passi in avanti nei negoziati con l'Ucraina.

Domani è inoltre previsto in Turchia l'incontro tra i ministri degli Esteri di Ucraina e Russia, il primo dall'inizio della guerra

Dall'Europa nuove sanzioni per Russia e Bielorussia

[10.55] L'Unione europea ha deciso di ampliare le sanzioni contro la Russia e la Bielorussia. Lo ha reso noto la presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea. Le nuove misure hanno escluso altre tre banche bielorusse dalla piattaforma Swift, hanno adottato nuove risoluzioni contro il settore marittimo e le criptovalute e hanno aggiunto nuovi dirigenti e oligarchi russi alla lista nera.



Dagli Stati Uniti 13,6 miliardi di aiuti per l'Ucraina



[10.45] Il Congresso Usa ha raggiunto un accordo, bipartisan, per fornire 13,6 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina e agli alleati europei, più altri miliardi per combattere la pandemia.

Il presidente Usa, Joe Biden, aveva fatto appello per raggiungere i 10 miliardi di dollari in aiuti militari, umanitari ed economici la scorsa settimana, e la risposta unitaria di democratici e repubblicani ha permesso che la cifra crescesse fino a 12 miliardi di dollari lunedì e 13,6 miliardi di dollari oggi. “Li sosterremo contro la tirannia, l’oppressione, i violenti atti di sottomissione”, ha detto il presidente americano dalla Casa Bianca.



Intanto le autorità della Romania, annunciano la visita ufficiale, prevista per venerdì di Kamala Harris, vicepresidente americana, che il presidente romeno Klaus Iohannis.

Pechino: "Usa e Nato responsabili per il conflitto in Ucraino"

[10] "Sono state le azioni della Nato guidata dagli Stati Uniti che hanno gradualmente spinto fino al conflitto Russia-Ucraina", ha detto questa mattina il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, con riferimento alla accuse mosse dal New York Times.

In un editoriale sul Global Times, il quotidiano edito dal Partico comunista cinese, si afferma inoltre come, a differenza di quanto raccontato dal giornale americano, Pechino non abbia mai chiesto alla controparte russa di rinviare l'offensiva in Ucraina al termine delle Olimpiadi invernali di febbraio e che queste siano "informazioni false, diffuse per denigrare la Cina". L'articolo parla di "anonimi funzionari statunitensi" - sarebbero loro la fonte del NYT - membri del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, che avrebbero così cercato di nascondere le loro reali responsabilità nella guerra, attacando Xi jinping

L'Ucraina conferma l'apertura dei corridoi umanitari

[9.45] Russia ed Ucraina hanno concordato l'apertura di sei corridoi umanitari per garantire l'evacuazione dei civili, con le parti che hanno accettato il cessate il fuoco dalle 9:00 alle 21:00 locali. Lo ha riferito questa mattina la vice prima ministra ucraina, Iryna Vereshchuk, in un briefing, precisando che le autorità di Kiev evacueranno i residenti "da tutti i punti caldi":

Energodar-Zaporizhia

Sumy-Poltava

Mariupol-Zaporizhia

Volnovakha-Pokrovsk

Izium-Lozova

Vorzel, Bucha, Irpin, Borodyanka, Gostomel-Kiev

Colloquio Draghi-Macron sulla situazione ucraina



[9.35] In vista del Consiglio europeo informale che si terrà domani e dopodomani, il premier Mario Draghi ha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron. Come riporta Palazzo Chigi, nel corso del confronto "sono stati esaminati gli ultimi sviluppi della crisi in Ucraina e le sue conseguenze sull’economia europea".



Alle 15 poi, Draghi parteciperà al question time alla Camera

Un esodo di oltre due milioni di ucraini

[9.30] Oltre due milioni di ucraini sono fuggite dal paese dall'inizio dell'invasione russa. L'agenzia dell'Onu per i rifugiati ha annunciato che il flusso è diretto soprattutto verso Polonia e Ungheria. Ma è in Moldavia, paese che è particolarmente vulnerabile durante la crisi dato che non fa parte dell'Unione europea, la situazione d'accoglienza più problematica.

L'Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, durante una visita a Stoccolma ha detto che, più che parlare dei Paesi in cui andranno i profughi, “è giunto il momento di cercare di aiutare alla frontiera”.

elaborazione grafica BBC

Ecco cosa sta succedendo

In Russia le sanzioni si stanno facendo sentire, i gruppi stranieri abbandonano il territorio russo e i titoli di stato sono diventati poco più che spazzatura. L'agenzia Fitch ha declassato il rating della Federazione russa da 'b' a 'c' e hanno avvisato che il rischio di un default della Russia sul debito sovrano è "imminente".

Tutto questo a Vladimir Putin non sembra interessare. Le operazioni militari vanno avanti, l'invasione dell'Ucraina è arrivata al quattordicesimo giorno e a Kyiv risuona ancora la sirena: "Minaccia di attacco missilistico. Tutti subito nei rifugi", scriveva questa mattina su Telegram il capo dell'amministrazione regionale di Kyiv Oleksiy Kuleba. Le truppe sono alle porte della città. Il progetto di una guerra lampo del presidente russo è fallito, la strategia è cambiata. A Mosca e dintorni Putin punta su censura e repressione, nella capitale ucraina all'accerchiamento e all'assedio.

La Russia ha annunciato un altro cessate il fuoco per consentire la fuga dei civili nelle città sotto attacco. I corridoi saranno nuovamente allestiti per Kiev, Chernihev, Sumy, Kharkiv e Mariupol alle 10:00 ora locale, le 8 in Italia.

Nella notte a Sumy un attacco aereo ha ucciso 22 persone, tra le quali tre bambini; due persone, tra cui un bambino di 7 anni, sono morti a causa dei bombardamenti avvenuti nella città di Chuhuiv, a est di Kharkiv, mentre altre cinque persone, tra le quali due bambini, sono state uccise dalle bombe russe a Malyn, nella regione di Zhytomyr, a ovest di Kyiv.

E mentre la guerra continua, mentre si promette l'apertura di corridoi umanitari e si promettono cessate il fuoco che non vengono rispettati il ministero della Difesa russo dichiara di avere documenti segreti che "dimostrano" che l'esercito ucraino stava pianificando un attacco ai separatisti del Donbass sostenuti dalla Russia. La Reuters però, pur richiedendo di verificare questi documenti, non lo ha potuto fare in modo indipendente.