I prigionieri russi ci dicono che Putin pensava a una guerra-lampo

Kyiv – “Russi, fate tutto il possibile per fermare questa guerra. Né l’Ucraina né la Russia ne hanno bisogno, solo Putin ne ha bisogno”. Ogni parola che esce dalla bocca a un prigioniero di guerra va presa con cautela, soprattutto se parla in una conferenza stampa organizzata dall’esercito nemico che lo ha appena catturato e davanti ai giornalisti del paese che lui e i suoi commilitoni hanno invaso. Ma quello che raccontano i nove soldati russi, davanti alle telecamere e a una platea semi deserta ad eccezione di qualche militare ucraino, fa effetto. Per due ragioni: la prima è che alcune informazioni interessanti sono credibili, nonostante tutto. Il tenente Dmitry Kovalensky ha detto di essere stato avvisato che quello che andava a fare non era un’esercitazione, e che avrebbe dovuto invadere l’Ucraina con il suo carro armato, soltanto la sera prima che Putin cominciasse questa guerra. Ha detto che non gli era stato permesso di spiegarlo ai suoi sottoposti, loro lo hanno capito solo una volta varcato il confine. La stessa cosa la raccontano molti altri russi catturati che, secondo l’intelligence militare ucraina, sono 245 nei primi dodici giorni di guerra. Si tratta di un’informazione che non proviene solo dagli interrogatori e dalla conferenza stampa, era filtrata anche da alcuni report delle agenzie d’intelligence occidentali che avevano intercettato le comunicazioni dei russi.

