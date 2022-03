Guerra in Ucraina, nell'acqua di Irpin con i soldati ucraini

Kyiv, dal nostro inviato. Sotto il viadotto distrutto i soldati ucraini proteggono un ponte di assi che permette di superare le acque del fiume. I civili lo attraversano con le loro poche cose in mano mentre fuggono con la testa incassata fra le spalle da Irpin, il centro abitato a venti chilometri a nord dal centro di Kyiv che da quattro giorni è diventato il fronte della resistenza ucraina contro l’invasione russa che punta alla capitale. A est e a ovest del viadotto troncato – lo stesso di una foto che è diventata un’icona di questa guerra – si sente un fuoco continuo di artiglieria e si vedono colonne di fumo, ma in mezzo il corridoio umanitario oggi tiene e finora non era successo. I soldati ucraini incrociano i civili e vanno nell’altro senso, verso i combattimenti. Ci sono anche quelli delle forze speciali, che sulle orecchie hanno le cuffie per ricevere comunicazioni e portano in mano i tubi dei missili anticarro – in questo caso sono missili inglesi Nlaw.

