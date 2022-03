Perché diciamo di no a Zelensky che dice: chiudete il cielo d'Ucraina. Intervista a Tom Nichols

L’unico modo che ha Putin per salvarsi è spingere l’occidente in guerra: proprio per questo la no fly zone è un intervento militare che la Nato esclude, ci dice il saggista americano esperto di sicurezza, di armi nucleari, di Russia e di democrazia

Chiudete il cielo, ci dice Volodymyr Zelensky, chiudete il cielo d’Ucraina o diventeremo tutti schiavi, ripete il presidente ucraino, implorando i paesi occidentali di fare la guerra contro la Russia assieme a lui. Non soltanto fornendo armi e sostegno militare, non soltanto sanzionando il regime di Vladimir Putin, non soltanto prendendo in considerazione di mettere il timbro europeo sull’Ucraina: combattendo. La no fly zone è questo: un intervento militare diretto che la Nato esclude perché, dice, sarebbe una dichiarazione di guerra. Ma non l’ha già fatta Putin, la dichiarazione di guerra e la guerra? Davvero possiamo stare a guardare il presidente di uno stato (che ci siamo ostinati a non definire un dittatore) che ridisegna con le bombe i confini di un altro stato, creando una crisi umanitaria che, in Europa, non si vedeva dalla metà del Novecento? La risposta per ora è sì.