I problemi e i rischi di una “no fly zone” in Ucraina

Negli ultimi giorni, più esponenti politici, incluso il presidente ucraino Zelensky, hanno invocato l’imposizione di una “no-fly zone” sull’Ucraina. Sia il presidente americano Biden che il segretario della Nato Stoltenberg si sono detti contrari. In questi articolo, cerco di spiegare perché una no-fly zone è una opzione problematica. Una no-fly zone è un’operazione militare che prevede l’imposizione coercitiva di un blocco aereo su un dato territorio. L’idea di fondo consiste nel negare all’aeronautica militare di un altro paese di operare nello spazio aereo sovrastante, impedendo quindi al paese ostile di utilizzare il proprio potere aereo per colpire obiettivi di terra civili o militari. In passato, le no-fly zone sono state imposte al nord e al sud dell’Iraq dopo la guerra del 1991, per proteggere curdi e sciiti, in Bosnia nel 1993-95 e poi in Libia nel 2011, come anticipazione del conflitto che poi è stato lanciato contro le forze di Gheddafi.

