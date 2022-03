Gli ucraini si fanno la no fly zone da soli

Kyiv, dal nostro inviato. Tra sabato e domenica e in meno di ventiquattr’ore le forze ucraine hanno abbattuto nove fra elicotteri e aerei russi, più un drone. Difficile ricordare un giorno così nero per una forza aerea, forse c’è da andare indietro fino alla Seconda guerra mondiale. Ma questa volta, a differenza di ottant’anni fa, ci sono le riprese dei telefoni e dei droni a rilanciare tutto. E’ una catastrofe dal punto di vista di Mosca, se andasse avanti così in un mese la Russia non avrebbe più un’aeronautica militare. Gli aerei cadono come mattoni dal cielo e si lasciano dietro appena un filo di fumo, i missili terra-aria centrano gli elicotteri in volo e li fanno esplodere, i piloti che sopravvivono perché riescono a eiettarsi in tempo sono catturati al suolo – con le loro tute blu oppure arancioni in questi infiniti campi ucraini di febbraio color caffellatte. Hanno la faccia stupita di chi fino a un minuto prima dominava il mondo e un minuto dopo deve stare con le mani alzate sopra la testa e ha un fucile puntato addosso e uno smartphone puntato in faccia.

