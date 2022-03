Kyiv deve volare: per frenare i bombardamenti servono aerei

Chmel’nyc’kyj, dal nostro inviato. In queste ore si parla di nuovo di mandare aerei da guerra in Ucraina come aiuto militare per resistere all’invasione russa. Si tratterebbe di Mig-29 polacchi, che sarebbero una buona soluzione perché le forze ucraine hanno già in dotazione lo stesso tipo di aereo e quindi hanno anche piloti e tecnici già addestrati. Ieri il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha detto che la Polonia “sta pianificando” di consegnare gli aerei, anche se ancora giovedì il governo polacco aveva detto che non è stata ancora presa alcuna decisione. Il comando della forza aerea ucraina il primo giorno di marzo aveva annunciato su Facebook che sarebbero arrivati settanta aerei da Polonia, Slovacchia e Bulgaria ma poi la notizia non aveva avuto alcun seguito. E’ chiaro che ci sono discussioni fitte in corso. Secondo il sito New Lines, di solito bene informato, alcuni piloti ucraini sono in Polonia da giorni per occuparsi della questione. I Mig-29 si occuperebbero di rendere meno tranquille le missioni dei bombardieri russi, che in questi giorni hanno cominciato a colpire le città ucraine con più violenza dopo che l’invasione russa ha rallentato molto rispetto alle previsioni di Mosca (ma non si è fermata). Potrebbero anche attaccare elicotteri e droni russi. Soprattutto i piloti si occuperebbero di proteggere il cielo sopra l’artiglieria ucraina e gli uomini a terra, che hanno il compito chiave: fermare i convogli di soldati e mezzi corazzati russi che muovono verso le città.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE