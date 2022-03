Noi occidentali ci siamo trasformati ma per fermare Putin non basta

La sera del 23 febbraio, alla vigilia dell’invasione russa in Ucraina, Kyiv appariva come una delle tante e belle capitali dell’est europeo: vitale e trafficata, aveva voglia di ballare e diceva al mondo che no, i russi non avrebbero spento le sue luci né quelle dell’Ucraina. Nove giorni dopo, ci arrivano immagini di vuoto e distruzione, Vladimir Putin ha rubato la normalità alla vita ucraina, trasformandola in una vita di guerra. Ci sembra una banalità dirlo ora, perché abbiamo gli occhi pieni di colonne di fumo, di macerie, di mezzi militari, di elmetti e carri armati e la pace sembra già un ricordo, una cosa cui abbiamo rinunciato perché non era condivisa, ma non lo è: il presidente russo ha lanciato un’offensiva militare in un paese pacifico in nome di una propria ambizione nostalgico-nazionalista e mortifera. Le luci si sono spente, le famiglie si sono separate, c’è chi scappa, c’è chi si nasconde, c’è chi impara a fare le molotov, chi canta ai russi “non vi vogliamo qui, portate solo guerra”: ogni cosa è stata stravolta e se chiedi perché ti dicono: chiedilo a Putin. Già, Putin: si vuole prendere quel che considera pretestuosamente suo, forse non si fermerà all’Ucraina, intanto a guardare la mappa si vede la sua strategia che prende forma, a est e soprattutto nel sud, dove costruisce un corridoio da Mariupol’ a Odessa conquistando il cuore dell’Ucraina, il fiume Dnepr.

