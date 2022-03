No, l'Ucraina non è Cuba

Ieri il segretario generale della Nato ha chiesto a Putin di fermare la guerra e ritirarsi senza condizioni per aprire un negoziato, escludendo un impegno diretto dell’alleanza difensiva in qualsiasi forma. In realtà Putin sta conducendo la sua campagna distruttiva senza condizioni, nel senso che gli vengono opposte misure di deterrenza, quando non c’è più niente da scongiurare in termini di dissuasione dall’attacco, e punitive, ma solo sotto il profilo dell’isolamento economico e diplomatico internazionale. C’è qui un’asimmetria palese: un potere deciso a esercitare la forza, senza eccessivi scrupoli e con il retroterra della minaccia nucleare, incontra una resistenza ammirevole del suo nemico immediato e infinitamente più debole, il popolo e l’esercito ucraino, ma non deve fare i conti con la minaccia di una forza contraria, perché la Nato sente la responsabilità di impedire una estensione della guerra, in cui non è impegnata, al di là dei confini del paese indipendente aggredito.

