L'Ucraina resiste all'avanzata russa. Visa e Mastercard fuori dalla Russia. Le ultime notizie

Le due delegazioni si incontreranno lunedì dopo che ieri Mosca ha tradito la tregua per i corridoi umanitari decisa giovedì scorso. L'Unhcr stima più di 1,5 milioni di profughi

Blinken è arrivato in Moldavia

Il segretario di stato americano Antony Blinken, dopo la sua visita al confine tra la Polonia e l’Ucraina, si trova oggi in Moldavia, il paese al confine occidentale dell'Ucraina che potrebbe essere il successivo obiettivo di Putin dopo la conquista dell’Ucraina, complice la presenza militare russa in Transnistria. La Moldavia la scorsa settimana ha formalmente presentato la domanda di adesione all'Unione europea, e Blinken, incontrando la premier moldava Natalia Gavrilita, ha detto di appoggiarla.

Visa e Mastercard sospendono le operazioni in Russia

Le compagnie di carte di pagamento Visa e Mastercard hanno fatto sapere che sospenderanno le operazioni in Russia, unendosi a Paypal, che aveva annunciato un provvedimento simile qualche ora prima. Quando la decisione sarà operativa, tra pochi giorni, le carte di credito emesse in Russia – circa 210 milioni – smetteranno di funzionare anche per il prelievo di contanti, e quelle emesse all’estero non funzioneranno all’interno dei confini russi. La Banca centrale russa ha cercato di minimizzare: "Tutte le carte bancarie Visa e Mastercard emesse dalle banche russe continueranno a funzionare normalmente sul territorio russo fino alla data di scadenza", ha fatto sapere in un comunicato, ma l’isolamento economico e finanziario della Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, secondo diversi osservatori, potrebbe avere effetti devastanti per i cittadini.

L’Ucraina resiste

Secondo il briefing d’intelligence quotidiano del Regno Unito, la Russia continua ad attaccare città come Kharkiv, Chirnihiv e Mariupol e obiettivi civili su diversi fronti aperti in Ucraina, ma la resistenza del paese “continua a sorprendere le forze d’attacco russe”. Secondo l’intelligence inglese, la Russia sta utilizzando tattiche militari già usate in Cecenia nel 1999 e in Siria nel 2016, mirando a “spezzare il morale ucraino” con massacri e molte perdite civili. Nel frattempo, la Difesa ucraina continua a resistere all’avanzata russa a nord di Kyiv, e l’obiettivo dei russi potrebbe essere quello di ottenere il controllo della centrale idroelettrica di Kaniv, situata a circa 100 miglia a sud di Kiev sul fiume Dnepr, infrastruttura fondamentale del paese. Il presidente Volodymyr Zelensky, parlando alla nazione stamattina, ha definito il suo paese "una superpotenza dello spirito".

Domani terzo round di colloqui. Ecco cos'è successo ieri in Ucraina

Domani le delegazioni di Russia e Ucraina dovrebbero incontrarsi per il terzo round di colloqui. C'è ancora uno spiraglio diplomatico, dopo che ieri si è mobilitato anche il primo ministro israeliano Naftali Bennett incontrando Vladimir Putin e parlando al telefono con Volodymyr Zelensky, ma le premesse sono poco rassicuranti. La Russia ha tradito la tregua su cui le delegazioni si erano accordate a Brest giovedì scorso, durante il secondo round di colloqui: ieri, durante il cessate il fuoco, l'esercito di Mosca ha continuato a bombardare Mariupol e Volnovakha mentre i civili tentavano di lasciare le città. I corridoi umanitari sono stati interrotti e il tentativo di evacuazione è finito nel caos. Secondo l'Unhcr i rifugiati ucraini potrebbero presto essere più di 1,5 milioni. Più di 600 mila sono riusciti a raggiungere la Polonia, ma secondo la Caritas Eu che lavora sul campo il grande esodo avrà numeri più consistenti.

Putin ieri ha poi ribadito il suo messaggio all'occidente: non interferite, che vuol dire non prendete in considerazione di introdurre un divieto di volo sui cieli ucraini. La Nato non sembra voler correre questo rischio, mentre Zelensky continua a insistere sull'urgenza di una no fly zone e a criticare la timidezza dell'Alleanza atlantica su questo aspetto. "Tutte le persone che moriranno a partire da oggi”, ha detto Zelensky, “moriranno anche a causa vostra. A causa della vostra debolezza, a causa della vostra scarsa unità”.

Qui tutte le notizie di ieri.