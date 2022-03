In Russia tutto è fermo e chiuso. Tranne la repressione

Ogni giorno la Russia perde un pezzo di mondo, rimane con i cieli svuotati dagli aerei, i negozi senza marchi, le file ai bancomat. Si svuota internet, senza Twitter e Facebook. Si svuota la tecnologia, senza Apple, Microsoft e Google. Si svuota l’informazione, senza Bbc, Deutsche Welle e altri. Il Cremlino fa paura dentro e fuori, sta soffocando i russi, incastrati in una macchina del tempo che sta rigettando la Russia indietro di decenni. Ieri la Duma ha stabilito che chiunque diffonderà notizie false riguardo alla guerra, rischierà fino a quindici anni di carcere. Alcune testate internazionali come la Bbc sono andate via e i russi rimangono sempre più stretti nel loro spazio mediatico fatto di propaganda. L’isolamento è fisico e anche mentale, il Cremlino punta a stringere i cittadini dentro alla sua bolla dove Vladimir Putin, ormai da tempo, ha costruito una verità storica in cui l’Ucraina è un posto da denazificare. Il presidente russo si è accorto che a questo i russi non credono, così ha deciso di intensificare la repressione. I russi si sono svegliati dal torpore manifestato prima che la Russia attaccasse l’Ucraina, hanno protestato contro la guerra e si sono fatti arrestare per questo. E ora si ritrovano lontanissimi dal mondo, un paese sanzionato con i mercati bloccati. La storia si è interrotta e la Russia si ritrova isolata, più piccola, molto vuota.

