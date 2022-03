Annunciato un cessate il fuoco. Sta per iniziare l'evacuazione di Mariupol e Volnovakha

La Difesa russa ha annunciato questa mattina un cessate il fuoco alle 10 nella città ucraina di Mariupol e nella cittadina di Volnovakha per permettere la creazione di corridoi umanitari. Dopo gli attacchi alla centrale nucleare di Zaporižžja, l'esercito di Putin prosegue la sua avanzata

Aumenta l'isolamento della Russia

Paul Farhi, che si occupa di media al Washington Post, ha annunciato che il giornale non pubblicherà più articoli firmati e datati da inviati e corrispondenti in Russia data la campagna repressiva contro giornali e media stranieri lanciata ieri. Il Consiglio della Federazione Russa ha infatti approvato una legge che trasforma in reato (punibile con fino a 15 anni di prigione) diffondere “notizie false" sull'invasione dell'Ucraina, "screditare" le Forze armate russe o sostenere sanzioni straniere. In risposta, diversi media internazionali sono stati costretti a lasciare la Russia. “Si svuota la tecnologia, senza Apple, Microsoft e Google. Si svuota l’informazione, senza Bbc, Deutsche Welle e altri. Il Cremlino fa paura dentro e fuori, sta soffocando i russi, incastrati in una macchina del tempo che sta rigettando la Russia indietro di decenni”, ha scritto Micol Flammini qui. E ieri Roskomnadzor, il regolatore dei media russo, ha ordinato la chiusura di Facebook, Twitter e anche di YouTube. La giustificazione russa è che sia in atto una "campagna di discriminazione" e di disinformazione da parte dei social occidentali. Come ha scritto Kyle Chayka sul New Yorker, questa sembra essere la prima guerra le cui informazioni passano su TikTok, social network di proprietà cinese che usa la censura, soprattutto politica, in modo sofisticato e adatto alla legge autoritaria russa.

Annunciato un cessate il fuoco per due città ucraine

La Difesa russa, rilanciata dai media statali russi, ha annunciato questa mattina un cessate il fuoco alle 10 nella città ucraina di Mariupol e nella cittadina di Volnovakha per permettere la creazione di corridoi umanitari. Il sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, ieri era tornato a chiedere un cessate il fuoco per aiutare la popolazione civile della città, rimasta senza generi di prima necessità, energia, acqua, e con centinaia di feriti bloccati negli ospedali. La piccola città di Volnovakha, nel Donbass, è stata pesantemente colpita dai bombardamenti russi nei giorni scorsi. Mykhailo Podolyak, consigliere del governo ucraino e uno dei negoziatori al tavolo con i russi, ha fatto sapere che i corridoi umanitari saranno preparati per entrambe le città ucraine. L’evacuazione di Mariupol inizierà alle 11, secondo quanto fatto sapere dal comune, e le autorità hanno chiesto di far arrivare nella città il maggior numero di veicoli.

La repressione in Russia

Vladimir Putin, sempre più isolato politicamente ed economicamente, prosegue nell'offensiva contro l'Ucraina. Ieri sera la zona di Kyiv è stata colpita da un nuovo attacco aereo che, secondo la polizia ucraina, avrebbe provocato almeno 7 vittime, tra cui due bambini. Segnali di un'escalation che fatica ad arrestarsi, nonstante l'intesa trovata tra le due parti sui corridoi umanitari. Un nuovo round di negoziati potrebbe tenersi nel week end.

Il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere il supporto di Unione europea e Nato per l'isitutuzione di una No fly zone, così da arginare le offensive dell'aeronautica russa. Una scelta che “potrebbe portare ad una guerra vera e propria”, ha dichiarato Anthony Blinken, il segretario di stato americano, in queste ora in Europa: "abbiamo la responsabilità di assicurarci che la guerra non si estenda oltre l’Ucraina”, ha aggiunto il funzionario.



Intanto prosegue l'avanzata del lungo convoglio russo di terra che sarebbe ora a 20-25 chilometri dalla capitale dell'Ucraina. Ma per Valdimir Putin aumenta anche la pressione e il dissenso interno, con migliaia di arresti: il Cremlino ha infatti annunciato ieri una nuova stretta sull'informazione, con pene fino a 15 anni per i gornalisti che diffondono notizie considerate false da Mosca. La Bbc ha per questo deciso di sospendere temporaneamente le attività dei suoi giornalisti in Russia. Ma la stretta ha riguardato anche i social: Facebook e Twitter sono stati bloccati.