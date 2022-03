Putin assapora l'assedio largo a Kyiv, la forza bruta guadagna terreno

Kyiv, dal nostro inviato. Le prime quasi due settimane della guerra sono state il periodo della sorpresa – in negativo per gli invasori russi e in positivo per gli ucraini che resistono – dell’ottimismo e della solidarietà internazionale. Ma passato questo primo momento il peso dei numeri, la superiorità dei mezzi e la potenza di fuoco dell’esercito russo cominceranno a macinare risultati, come stanno già facendo, e porteranno in vantaggio gli aggressori contro i difensori ucraini in un numero crescente di regioni – oltre al sud del paese, dove questo corso delle cose si vede già. L’indignazione contro il presidente russo Vladimir Putin non è un elemento sufficiente a battere la forza bruta (si parla adesso di guerra convenzionale, non di guerriglia partigiana – che potrebbe durare per anni e convincere la Russia a mollare la presa). Presto la rimonta militare russa potrebbe arrivare anche nel nord, sul campo di battaglia più importante, che è quello attorno alla capitale Kyiv. A nord di Kyiv, dove i carri armati russi aspettano un ordine per avanzare sulla capitale, la situazione è questa. Il fronte è arrivato fino a un viadotto stradale a quattro corsie che passa sopra un fiume, dopo un piccolo centro abitato che si chiama Irpin. Il viadotto è troncato a tre quarti della sua lunghezza da un’esplosione e i civili hanno lasciato le macchine ormai inutili per scappare sopra e adesso attraversano il ponte su poche assi di legno – grazie al cielo le acque sono basse.

