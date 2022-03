Come fanno gli ucraini a sapere dove passano i convogli russi dei rifornimenti

Kyiv, dal nostro inviato. La tattica più rappresentativa di questa guerra di resistenza da parte dell’Ucraina contro la Russia è l’imboscata contro i convogli russi di rifornimento – a vedere i dati degli scontri dopo due settimane di conflitto. Gli invasori hanno perso circa mille mezzi militari (questo rende credibile la stima del Pentagono, che parla di un numero di soldati russi morti compreso tra i duemila e i quattromila) e di questi la maggioranza, secondo i siti di raccolta di intelligence pubblica che si occupano di tenere il conto grazie alle foto e ai filmati che arrivano dall’Ucraina, sono mezzi che appartenevano ai convogli che si occupano di logistica e non mezzi impiegati in prima linea. Di questi mezzi persi dai russi inoltre il sessanta per cento non risulta nemmeno distrutto, ma catturato o abbandonato, che è quello che succede durante un agguato.

