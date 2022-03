Un altro New Green Deal è possibile

Per i nostri obiettivi di aumento delle energie rinnovabili il grosso ostacolo è rappresentato dai procedimenti autorizzativi, e se non lo superiamo non andiamo da nessuna parte”. Intervenendo al question time della Camera, Mario Draghi ha detto che il New Green Deal europeo dovrà essere temporaneamente sospeso e non solo per la guerra in Ucraina – riferimento alla momentanea riattivazione delle centrali a carbone e alle trivellazioni marittime – ma anche perché era già impastoiato nella burocrazia. Questo pur promettendo il rispetto degli obiettivi del Pnrr, 70 gigawatt di rinnovabili entro il 2026, “se si sbloccano le autorizzazioni in particolare per l’energia eolica”. È la prima volta che Draghi ne parla così apertamente. Eppure la visuale italiana su quella che pareva una direttrice scontata verso un futuro di emissioni zero a metà secolo, grazie alla sensibilità climatica dei paesi a libertà di mercato, coincide con una realtà scomoda che ancora pochi ammettono. Non è solo il problema della dipendenza dalla Russia.

