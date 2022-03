Profughi ed energia, Draghi alla Camera: "L'Italia farà la sua parte nella crisi ucraina"

"L'Italia farà la sua parte nella crisi dei profughi dall'Urcaina. All'8 marzo sono arrivati 21095 cittadini ucraini, oggi sono 23872 principalmente dalla frontiera italo-slovena, oltre il 90 per cento sono donne e bambini: ieri 10500 donne, oggi 12 mila, gli uomini erano 2mila ieri, oggi 2200, i bambini 8500 ieri e oggi 9700", dice il premier Mario Draghi in risposta al question time alla Camera. "Il flusso è certamente destinato ad aumentare".

"Prima di tutto – dice il premier – voglio ringraziare a nome del governo e mio personale tutti coloro che si sono mobilitati spontaneamente per sostenere la popolazione ucraina: associazioni di volontariato, terzo settore, amministratori locali imprese, singoli cittadini e famglie che stanno mandando aiuti e offrendo ospitalità e assistenza ai profughi con grandissima generosità e profonda umanità". L'Unione Europea, aggiunge Draghi, "ha saputo riallacciarsi alle radici fondanti: rispetto dei diritti umani e solidarietà, valori che l'Italia ha sempre posto alla base della sua politica di accoglienza". La solidarietà, l'accoglienza, la fratellanza "sono stati dimostrati dai fatti ma molto di più sarà necessario perché" l'arrivo di profughi andrà avanti a "lungo, non per settimane o mesi", ha detto il presidente del Consiglio. Ai cittadini ucraini accolti è consentito svolgere un'attività lavorativa "sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno e in deroga alle quote massime di ingress. Saranno ospitati nei centri di assistenza dispongono di assistenza sanitaria, psicologica, legale, orientamento al territorio e corsi di lingua", prosegue e dice che sul fronte sanitario "tutti i rifugiati che arrivano" in Italia "o accettano di fare un tampone ogni 48 ore o di vaccinarsi".

Il punto su Pnrr ed energia

"È prematuro oggi pensare a modifiche" al Pnrr nonostante la crisi in Ucraina e l'aumento dei prezzi, ha risposto il presidente del Consiglio riguardo alle iniziative per un aggiornamento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la proroga della sospensione del Patto di stabilità e crescita, in considerazione degli effetti determinati dal conflitto russo-ucraino. Sul Pnrr "la normativa europea prevede la richiesta di una revisione degli obiettivi degli Stati membri che possno chiedere modifiche - ha sottolineato -. Si tratta di un'evenienza eccezionale che richiede un nuovo precesso negoziale che è prematuro prospettare". "Il governo – prosegue – pone tutta la sua attenzione alla realizzazione del Pnrr e all'impatto dei costi dell'energia e delle materie prime: continueremo a sostenere il nostro sistema produttivo". "Purtroppo – sostiene il premier – il governo non può fermare" gli eventi in atto con la crisi in Ucraina "ma dobbiamo muoverci con rapidità e decisione, come continueremo a fare, per difendere il potere di acquisto delle famiglie e la competitività delle nostre imprese, ma forse sarebbe meglio dire la sopravvivenza".

Sulle iniziative volte a porre in sicurezza gli approvvigionamenti energetici nella prospettiva di una politica energetica organica e differenziata, che tenga in considerazione anche il cosiddetto "nucleare pulito", Draghi ha detto: "Diamo massima attenzione alla questione della sicurezza energetica e la diversificazione delle fonti". "Siamo al lavoro per ridurre la dipendenza dal gas russo in tempi rapidi. La quota di gas russo è aumentata molto negli ultimi 10 anni e questo è successo anche dopo l'invasione della Crimea: questa è una sottovalutazione di politica estera", ha detto.