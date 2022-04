L'impatto dell'embargo sul gas russo non è enorme. Ma quanto l'Europa è disposta a pagare?

Un’improvvisa interruzione delle forniture energetiche dalla Russia verso la Germania produrrebbe nel 2023 una recessione del 2,2% del pil. A stimarlo i cinque principali centri studi tedeschi (Diw Berlin, Ifo Institute, IfW Kiel, Iwh e Rwi) in un report sulle prospettive economiche del paese alla luce dell’invasione dell’Ucraina. La guerra di Putin produrrà comunque un rallentamento della crescita, che sarà del 2,7% nel 2022 (rispetto al 4,8% previsto prima del conflitto) e del 3,1% nel 2023. In caso di stop dell’approvvigionamento energetico, per autoimposizione dell’Ue o per scelta del Cremlino, la crescita quest’anno rallenterebbe ulteriormente al +1,9%, mentre entrerebbe in territorio negativo nel 2023: -2,2%. La perdita cumulata di pil nel biennio dovrebbe aggirarsi intorno ai 220 miliardi di euro, pari al 6,5% del pil, accompagnata da una perdita di 400 mila posti di lavoro.

