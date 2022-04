La Russia è una pompa di benzina, da sanzionare

In un commento sul Wall Street Journal, il dissidente russo e grande campione di scacchi Garry Kasparov ha scritto che “la Russia di Putin è una pompa di benzina in bancarotta gestita da una mafia”. Per quanto sia imprecisa, nel senso che non è ancora in bancarotta, la definizione della Russia come di una “gas station” non è nuova. Il primo a evocare questa immagine fu il senatore repubblicano John McCain nel 2014 quando, proprio a proposito dell’inizio della crisi in Ucraina, disse al Senato: “Non ho illusioni o preoccupazioni per il futuro a lungo termine della Russia. La Russia ora è una pompa di benzina mascherata da Paese”.

