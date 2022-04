I giusti schiaffi dell'Economist alla Fed

La Federal Reserve non si sta facendo nuovi amici né nuovi estimatori. E’ nella condizione perfetta per scontentare tutti. Dà ormai l’impressione di non aver saputo tenere a freno l’inflazione (in un paese che è al riparo da choc esterni energetici), pur avendo ricevuto chiarissimi segnali dal mercato del lavoro, in cui, effettivamente, da mesi c’è saturazione della domanda e tendenza alla crescita dei salari. Mentre gli interventi al rialzo sui tassi sono vissuti male da Wall Street e dalle imprese senza che producano effetti rilevanti sulle tendenze dei prezzi (oltre a mettere in difficoltà, come effetto indiretto, paesi con economie deboli e alto debito). The Economist, tra le varie critiche, tutte ispirate alle semplici considerazioni appena viste, ne aggiunge una un po’ più perfida.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE