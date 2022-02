La teoria monetaria moderna che fa accapigliare i liberal

I professori di Economia ripetono spesso che finché l’inflazione è bassa ogni teoria può reggere, ma quando sale l’inflazione se un trucco c’è si vede. Ecco perché in questo momento di prezzi in crescita, con un gran dibattito sul da farsi e soprattutto su come considerare la natura di questa crescita – è temporanea sì o no? – ci sono di nuovo discussioni fiammeggianti tra le varie correnti del pensiero economico. In particolare si discute tantissimo nel mondo progressista americano, perché c’è un presidente democratico, Joe Biden, e perché le scelte macroeconomiche riflettono anche la divisione dentro la famiglia liberal tra moderati e radicali. Non è un caso che la manifestazione più evidente di questo dissidio riguardi Lawrence Summers, segretario al Tesoro di Bill Clinton, capo del Consiglio economico di Barack Obama per un paio d’anni e oggi tra i più critici di Biden e delle sue scelte economiche. Nella fattispecie, Summers non ce l’ha con il presidente ma con la teoria economica che si chiama Modern Monetary Theory (Mmt) e con un articolo del New York Times, tempio liberal, che ha raccontato l’Mmt e la sua sostenitrice più famosa, Stephanie Kelton, in modo celebrativo. Summers dice: non sono dispiaciuto perché non condivido l’Mmt, ma perché l’Mmt non è una teoria, è un movimento periferico senza alcun fondamento che non merita, in questo momento di crisi, di essere preso in considerazione.

