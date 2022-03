Elvira Nabiullina, la salvatrice del rublo

La governatrice della Banca centrale russa ha imparato a muoversi tra libero scambio e manie imperiali di Putin. Ora per finanziare la guerra rischia di vanificare il (buon) lavoro fatto per vent’anni

Elvira Nabiullina è stata la prima governatrice donna di una Banca centrale importante: Janet Yellen alla Federal Reserve e Christine Lagarde alla Banca centrale europea sono arrivate dopo. Entra nel governo russo con l’arrivo di Putin, nel 2000, prima come vice ministro dell’Economia, e poi, dal 2007, come ministro. Nel 2013 diventa governatore della Banca centrale della Russia. Da allora l’incarico le è stato sempre rinnovato, e in questi giorni Vladimir Putin ha riproposto la sua candidatura al Parlamento, nonostante le voci insistenti che Nabiullina avesse scritto ben due lettere di dimissioni, entrambe respinte.