La globalizzazione non finisce a Mosca

La guerra in Ucraina è un colpo alla globalizzazione? Addirittura (stessa accusa già mossa per il Covid) dipende dalla globalizzazione? No, anzi può costituire un’opportunità perché molte delle aziende che operano in Russia e Ucraina dovranno poi trovare altri sbocchi e altri luoghi in cui produrre; soprattutto se si irrobustissero le sanzioni al regime di Mosca. Questo suggerisce un’analisi del Financial Times dal titolo “Come la guerra sta cambiando il business”. Può apparire a molte anime belle cinico, ma si tratta dell’opposto perché guarda al domani, al dopoguerra. Senza contare la ricostruzione dell’Ucraina che certamente non potrà essere fatta dai russi. “Le aziende hanno bisogno di muovere verso nuove aree di produzione e consumo” dicono analisti e manager sentiti dal quotidiano londinese. Casi tipici sono big che non hanno ancora lasciato la Russia, se non in parte e in attesa di sviluppi. Per esempio Pirelli, Renault, Leroy Merlin, Total.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE