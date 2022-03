C'è una tentazione autarchica nei regimi, ma parlare di deglobalizzazione è prematuro

Le sanzioni sono state la risposta immediata all’aggressione russa dell’Ucraina. Si hanno quelle che mettono in difficoltà la popolazione, come i vincoli imposti al funzionamento del settore finanziario e quindi dell’economia tutta con il blocco dello scambio di informazioni (lo Swift), come il congelamento delle riserve della Banca centrale depositati all’estero, che blocca l’uso delle valute, tranne di quelle che provengono dalla vendita delle materie prime, e come il blocco dell’esportazione di tecnologie. Si hanno poi quelle che mettono in difficoltà l’élite, come il congelamento dei suoi beni stipati all’estero. Quali sanzioni potranno, se il caso, essere utilizzate contro le altre autocrazie, e come queste ultime pensano di reagire per diventare fin da subito poco o meno vulnerabili? Quando si dibatte di questo argomento si pensa alla Cina.

