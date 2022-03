Continua la guerra in Ucraina. La Russia attacca altre città. Le ultime notizie

Nell'ovest del paese Lutsk, Ivano-Frankivsk e Dnipro, che fino ad ora erano state risparmiate, ora sono sotto i missili di Putin. Biden pianifica una nuova stretta sul commercio russo. Oggi il Consiglio di sicurezza dell'Onu chiesto da Mosca

Mentre la Russia intensifica i suoi attacchi contro l'Ucraina, i leader dell'Ue si incontrano a Versailles, in Francia, per valutare il loro approccio al conflitto in Ucraina. Dopo le sanzioni senza precedenti per isolare economicamente la Russia e la decisione di finanziare la fornitura di armi all’Ucraina, Bruxelles si ferma però prima di mettere Kiev su una corsia preferenziale per l'adesione all'Unione. Il capo della politica estera dell'Ue Josep Borrell ha annunciato una proposta per "mobilitare 500 milioni di euro in più" tramite il Fondo europeo per la pace - il fondo utilizzato per inviare aiuti militari in Ucraina - per continuare a sostenere Kiev. Michel non ha detto come la proposta è stata accolta dai leader europei al vertice.

LE BOMBE SULLE CITTÀ. Dopo il sostanziale fallimento dell'incontro tra i ministri degli esteri di Mosca e Kiev, Serghiei Lavrov e Dmytro Kuleba, ieri in Turchia, gli spiragli di una tregua si sono chiusi. Anzi, la Difesa americana ha registrato un ulteriore avvicinamento dell'armata russa a Kyiv, di circa 5 chilometri. "Le forze di terra russe continuano a fare progressi limitati . Persistono problemi logistici che hanno ostacolato l'avanzata russa, così come la forte resistenza ucraina. La Russia sta probabilmente cercando di ripristinare e riposizionare le sue forze per una rinnovata attività offensiva nei prossimi giorni. Ciò includerà probabilmente operazioni contro la capitale", dice il ministero della Difesa britannico.

Sugli altri fronti, le autorità ucraine hanno denunciato un attacco all'istituto di ricerca nucleare di Kharkiv, che ospita un reattore sperimentale. La situazione più drammatica per le città assediate resta quella di Mariupol. Il vicesindaco ha riferito che oltre 1.200 corpi sono stati rimossi dalle strade e si è iniziato a seppellirli nelle fosse comuni. Gli attacchi aerei notturni sulla città settentrionale di Chernihiv hanno interrotto l'approvvigionamento idrico della città, diconno le autorità locali.

Questa mattina abbiamo assistito a una nuova linea di attacco delle truppe russe: attacchi missilistici che colpiscono aeroporti nelle città occidentali di Lutsk, Ivano-Frankivsk e Dnipro, nel centro del paese, sul fiume Dnepr. Fino ad ora tutte e tre le città erano state risparmiate dai missili russi, ora sono prese di mira per la prima volta dall'inizio dell'invasione.

Il sindaco di Ivano-Frankivsk ha confermato i bombardamenti russi, anche con un messaggio su Facebook.

Russian strike also hit Ivano-Frankivsk in western Ukraine, near the border Romania, Slovakia and Hungary pic.twitter.com/mgSvMAZvnU — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 11, 2022

Sembra che nelle città dell'ovest siano stati colpiti due aeroporti militari: così segnalano anche i funzionari della difesa di Mosca che sostengono i loro siano "attacchi di alta precisione a lungo raggio".

"Intorno alle 6:10 ... ci sono stati tre attacchi aerei in città, che hanno colpito un asilo nido e un condominio", dicono invece i servizi di emergenza statali ucraini (SES) e riferiscono che una persona è stata uccisa nel distretto di Novokodatsky di Dnipro. Colpita anche una fabbrica di scarpe a due piani. Immagini e filmati diffuse sui social mostrano la distruzione seguita ai bombardamenti di Dnipro e i vigili del fuoco combattono per estinguere gli incendi violenti tra le macerie.

Наслідки авіаудару у Дніпрі — відео від ДСНС pic.twitter.com/ECwKqtDkMv — hromadske (@HromadskeUA) March 11, 2022

Se arrivano a Dnipro, la terza città del paese, i russi ottengono un altro fronte di accerchiamento e inserimento sulla capitale.

Due soldati ucraini sono stati uccisi e sei sono rimasti feriti nell'attacco russo alla città di Lutsk, secondo il capo dell'amministrazione regionale, Yuriy Pohulyayko.

LE ARMI CHIMICHE. Il presidente Zelensky in un discorso a tarda notte ha respinto categoricamente le affermazioni della Russia secondo cui l'Ucraina sta sviluppando armi chimiche. Zelensky, che appare esausto, inizia parlando in ucraino e poi passa al russo: "I propagandisti russi oggi si sono particolarmente animati e ci stanno provando molto". Dice di essere davvero preoccupato per le accuse di Mosca sulle armi chimiche, "perché più di una volta che abbiamo scoperto se vuoi scoprire i piani della Russia, devi guardare di cosa la Russia sta accusando gli altri... Cosa pensate di colpire con le armi chimiche? Un ospedale per bambini a Mariupol? Una chiesa a Kharkiv?".

Anche gli Stati Uniti hanno smentito le accuse del Cremlino: sono affermazioni "ridicole", dice la Casa Bianca, "è tutto uno stratagemma ovvio della Russia per cercare di giustificare il suo ulteriore attacco premeditato, non provocato e ingiustificato all'Ucraina". Insomma, è "il tipo di operazione di disinformazione che abbiamo visto ripetutamente dai russi nel corso degli anni " che "servirebbe per creare un'operazione sotto falsa bandiera" utile a giustificare il potenziale uso da parte della Russia di armi simili contro l'Ucraina.

We took note of Russia's false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We've also seen Chinese officials echo these conspiracy theories. — Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà venerdì su richiesta di Mosca per discutere le sue affermazioni. Ma già ieri il ministro degli Esteri russo ha anticipato che "anchre se gli Stati Uniti e le Nazioni Uniute non li vedono, abbiamo le prove che questi laboratori biochimici esistono". E crescono i timori che Vladimir Putin si stia preparando a usare armi chimiche.

Russian Mission asked for a meeting of #SecurityCouncil for 11 March to discuss the military biological activities of the US on the territory of #Ukraine https://t.co/51LOJwi6zy — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) March 10, 2022

SANZIONI. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aumenterà la pressione economica su Vladimir Putin chiedendo la fine delle normali relazioni commerciali con la Russia. Una decisione, riportano Reuters e Bloomberg citando fonti anonime dell'amministrazione americana, che aprirebbe la strada a un aumento delle tariffe sulle importazioni russe e che si aggiunge alle sanzioni e alla decisione di questa settimana di vietare le importazioni di petrolio dalla Russia da parte di Stati Uniti e Regno Unito. La rimozione di Mosca dallo status di "normali relazioni commerciali permanenti" richiederà un atto del Congresso ma pare che entrambe le Camere la sosterrebbero.