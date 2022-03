La Comunicazione Ue non ci sgancerà subito dal gas russo

La Commissione europea ha una duplice strategia: ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e dal gas in particolare e diversificare le fonti di approvvigionamento così da fare a meno di Putin. Ma le misure inizieranno a produrre effetti tra qualche mese e, in alcuni casi, tra qualche anno

L’indipendenza dal gas russo? Oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Può sintetizzarsi così la Comunicazione della Commissione europea sui rincari dei prezzi dell’energia, che propone una duplice strategia: ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e dal gas in particolare; diversificare le fonti di approvvigionamento per sganciarci dalla Russia. Le misure inizieranno a produrre effetti tra qualche mese e, in alcuni casi, tra qualche anno. Tempistiche incoerenti con l’urgenza di dare risposte immediate.