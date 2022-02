Per un rigassificatore, in Italia, ci vogliono 18 anni. Sull'energia, l'ideologia è come la geopolitica

Sono passati 18 anni, e la storia non si è ancora conclusa. Diciotto anni per vedere più vicina la realizzazione di un impianto che potrebbe dare più gas e una maggiore indipendenza energetica all’Italia, fattore che la crisi con la Russia ha reso ormai vitale per il futuro. Ma l’energia e la geopolitica corrono veloci, le infrastrutture italiane no. Il fatto: la scorsa settimana i giudici della seconda sezione del Tar di Palermo hanno sconfessato il comune di Agrigento e sbloccato l’iter per la costruzione del metanodotto a servizio del rigassificatore di Porto Empedocle (13 chilometri di tubo interrato), in provincia di Agrigento. Ce ne era bisogno, perché il progetto di Porto Empedocle risale nientemeno che al 2004, quando è presentata istanza alla regione Sicilia. Il procedimento autorizzativo parte quasi un anno dopo, ma è subito seguito dalla convocazione di una conferenza regionale dei servizi. Usciti da un primo collo di bottiglia si passa attraverso il secondo, la strettoia della Valutazione di Impatto Ambientale, dalla quale si esce tre anni dopo, nel settembre 2008, con la delibera di alcune prescrizioni. L’autorizzazione della Regione riesce infine ad arrivare: ma siamo già nell’ottobre 2009, cinque anni dopo la richiesta.

