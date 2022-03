La guerra di Putin e il lato oscuro della transizione energetica

Il fiato di tutti è sospeso e il cuore è in Ucraina. Qui da noi rimangono le ansie umanitarie, politiche ed economiche. L’aumento dei prezzi del gas e dell’energia elettrica è un elemento di grande apprensione per i mercati e i policy maker. In poche settimane i prezzi sono triplicati, generando una forte pressione sulle imprese di trading e distribuzione e, a tendere, su tutto il sistema economico europeo e italiano in particolare. Fortunatamente, la vischiosità dei contratti di fornitura, che prevedono tariffe solo parzialmente indicizzate, ha fatto sì che la crescita esponenziale dei prezzi dei prodotti energetici non si sia ancora propagata a tutti gli altri mercati. Ma è chiaro che lo scenario macroeconomico tendenziale contempla un’inflazione consistente nel medio periodo. Questo quadro complesso merita alcune riflessioni non solo in ordine all’origine dei fenomeni osservati, ma anche, se non soprattutto, rispetto alle azioni di politica economica all’orizzonte.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE