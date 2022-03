Ecco come funziona l'economia di guerra di Putin

Mosca può espandere la spesa pubblica senza troppi problemi e mantenere così il consenso dei russi che hanno un tenore di vita che dipende molto dallo stato. Ma non ha le risorse per una guerra prolungata

L’arma prescelta dai paesi liberali contro l’aggressione russa dell’Ucraina sono le sanzioni, che peggioreranno il tasso di crescita della Russia che, dall’occupazione della Crimea in poi, è stato inferiore a tutte le stime fatte sulla base delle dinamiche precedenti l’annessione. Perché mai la crescita economica russa da qualche anno è stata sistematicamente inferiore alle attese? Le sanzioni legate alla Crimea non spiegano che una piccola parte di questo andamento. Molto altro è in gioco. Un fattore dibattuto è la concentrazione della economia russa nei settori industriali “pesanti”; un altro fattore dibattuto è l’incertezza del diritto e dei regimi di proprietà; mentre è poco dibattuto l’inasprimento della politica fiscale che c’è stato.