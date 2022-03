La Russia “spazzatura”

Per le agenzie di rating internazionali la Russia è al livello “junk” spazzatura, un gradino prima del default. Due dei maggiori indici di Borsa globali, il londinese Ftse Russell e l’americano Msci, elimineranno le azioni russe a partire, rispettivamente, dal 7 e dal 9 marzo. La Borsa di Mosca è chiusa da giorni e non si sa quando potranno ricominciare le negoziazioni, così gli investitori internazionali non hanno un mercato per vendere i loro titoli. Il rublo, a cui finora la Banca centrale russa ha potuto offrire solo un mezzo paracadute, ha perso un altro 10 per cento rispetto al dollaro, dopo le pesanti svalutazioni dei giorni scorsi. Le riserve estere di Mosca sono state congelate (non, però, quelle in oro, che valgono la metà del totale) e un primo gruppo di banche è stato escluso dal sistema dei pagamenti internazionali Swift. Secondo Bloomberg, il congelamento in atto del debito pubblico russo riguarda quasi 3 mila miliardi di rubli, quasi 29 miliardi di dollari.

