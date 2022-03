E' tempo di un Recovery per la guerra

La guerra riduce gli spread: non solo dell’Italia ieri in lieve rimbalzo a 154 punti ma che una settimana fa toccava i 180. La Francia è scesa da 56 a 45. L’Irlanda da 70 a 60. Il Portogallo da 127 a 86. I rendimenti dei decennali sono a loro volta in ribasso: il Bund è tornato intorno allo zero o sotto zero. Il Btp italiano è sceso da 1,9 a 1,5. Forse perché gli investitori sono tornati ai tradizionali “porti sicuri” (ma se questo in altre crisi è sempre accaduto per la Germania, non altrettanto è avvenuto per l’Italia). O perché il mercato sta inglobando il rinvio di una decisione della Banca centrale europea data per scontata fino a pochi giorni fa: la fine degli acquisti del Quantitative easing e l’anticipo del rialzo dei tassi.

