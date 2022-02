Come è avvenuto il grande riallineamento atlantista

Vladimir Putin ha scommesso sul declino dell’America e dell’occidente, e su questo non c’è troppo da dargli torto: siamo pieni di commentatori e pensatori che teorizzano la fine del liberalismo e dell’ordine liberale del mondo e che insistono sulle fragilità sistemiche che ci tormentano. E’ il bello della libertà: non devi per forza mostrarti vitaminico, forte, muscoloso, puoi anche andare a fondo delle tue debolezze senza per questo sentirti morto. Il populismo in occidente poi si nutre di declinismo, anzi, fa come lo stesso Putin: ci scommette. Per questo il presidente russo, in questa sua fase di riscrittura della storia e di nostalgia imperiale, ha pensato che sì, questo è il momento giusto per assestare un colpo durissimo. Ma dopo avere per anni borbottato sul potere americano, di fronte alla minaccia russa l’Europa si è subito reimpegnata nella salvaguardia del nostro vecchio ordine, dell’America sorella maggiore che quando c’è da difendere si ripresenta a fornire la sua protezione. Non era questa la storia che pensavamo di poter raccontare quando Putin ha iniziato a schierare le sue migliaia di soldati ai confini dell’Ucraina: eravamo reduci dal ritiro afghano, straziante e confuso e dall’esito più brutale che potessimo immaginare; ed eravamo reduci da quattro anni di trumpismo, in cui abbiamo dovuto ogni giorno interrogarci sulla tenuta delle nostre alleanze. Pensavamo, come Putin, che il declinismo, il desiderio americano di ripiegarsi sulle questioni interne per occuparsi delle fratture sociali che attanagliano il paese avrebbero portato a una semicapitolazione. La voglia di pace spesso fa perdere la forza di combattere. E anche se adesso non sappiamo come andrà a finire e vediamo l’Ucraina che si prepara alle peggiori delle battaglie ben oltre il Donbas, anche se l’allerta è massima, possiamo però raccontare la storia di un enorme riallineamento delle potenze occidentali, dell’America, dell’Europa, persino del Regno Unito che avevamo preso a considerare un rivale, della Nato. Anne Applebaum, scrittrice e attenta commentatrice dei fatti russi, ucraini e occidentali, dice: in questa storia non ci sono dei Chamberlain, non c’è qualcuno che cede alle pressioni di un dittatore. Certo, aggiunge lei, non c’è nemmeno un Churchill, ma c’è un cancelliere tedesco che è disposto a mettere in discussione i suoi stessi (e giganteschi) interessi economici per non cedere, c’è un presidente francese che si dedica indefesso, pur in mezzo a mille sospetti, alla diplomazia, c’è un premier britannico che invia armi e richiama l’occidente liberale ai suoi valori, di pace e di guerra. E c’è la Nato, unita, capace di andare oltre ai suoi tanti dissapori e problemi esistenziali. Perché come ha detto il presidente americano Joe Biden: come gli è saltato in mente, a Putin, di avere il diritto di definire a proprio piacimento i confini di paesi sovrani?

