Mentre il sovranismo europeo cade a pezzi

Alto tradimento!, urla Marine Le Pen mentre elimina dalla campagna elettorale per diventare presidente della Francia il suo portavoce, Nicolas Bay, eurodeputato del Rassemblement national, vicepresidente del gruppo più corposo del sovranismo in Europa, Identità e democrazia. Bay è accusato di “comportamento immorale e indegno” dal suo partito e dal suo capo, la Le Pen appunto, perché avrebbe approfittato della sua posizione apicale per passare informazioni a Éric Zemmour, leader del neopartito chiamato Reconquête! e candidato anch’egli all’Eliseo in quota sovranismo. Le Pen e Zemmour si rosicchiano consensi e visibilità a vicenda, si contendono il sostegno di politici e di parti dell’elettorato detestandosi senza troppa cortesia. Che questa sfida interna ai sovranisti poi si possa tradurre in un consolidamento delle alternative, il macronismo soprattutto, non è detto: questa è la fase di tutti contro tutti, ma le convergenze non sono da escludere. Intanto però il Rassemblement national e Reconquête! ben rappresentano il cannibalismo interno al sovranismo europeo: questi scontri non sono un affare solamente francese.

