Davanti a Putin i Grünen hanno rinunciato al pacifismo ideologico

Berlino. Il vicecancelliere verde Robert Habeck spiazza tutti, e vince con otto mesi di anticipo. Quello che è successo domenica al Bundestag prova che l’ex copresidente dei Grünen, promosso a dicembre numero due del governo e ministro dell’Economia, ci aveva visto giusto. Lo scorso maggio, nelle prime fasi della campagna elettorale in Germania, il candidato scrittore e poeta non aveva escluso la vendita di armi tedesche all’Ucraina se Kyiv fosse stata attaccata da Mosca. Senza smentirlo, l’altra copresidente del partito, Annalena Baerbock (diventata nel frattempo ministro degli Esteri) aveva corretto il tiro, perché “la nostra priorità è prevenire un’ulteriore escalation. Questo può essere ottenuto solo attraverso la diplomazia”. A maggio Habeck era stato bacchettato anche dal portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert: “Perseguiamo una politica di esportazione di armi restrittiva e responsabile, e non concediamo permessi per la vendita di armi da guerra all’Ucraina”.

