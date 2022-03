Quali altre sanzioni può mettere l'Ue se Putin non si ferma

Potrebbe esserci la necessità di restrizioni sempre più dure. Una decisione europea per colpire il gas e il petrolio della Russia, anche se per ora non è sul tavolo, non è esclusa

L’Unione europea ha intenzione di fare “una guerra economica e finanziaria totale alla Russia”, ha detto martedì il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, alla vigilia dell’adozione del quarto pacchetto di sanzioni contro la guerra di Vladimir Putin. L’Ecofin di oggi dovrebbe dare il via libera alla disconnessione di diverse grandi banche russe dal sistema di pagamenti internazionali Swift. I tre precedenti pacchetti stanno già infliggendo gravi danni. La borsa di Mosca non ha riaperto. Il rublo ha perso il 30 per cento del suo valore. La Banca centrale russa ha aumento i tassi di interessi al 20 per cento. La Russia ha reagito vietando i trasferimenti in valuta straniera e obbligando gli esportatori russi a convertire i loro ricavi in rubli. Diversi grandi gruppi occidentali hanno annunciato che venderanno le loro quote nelle joint venture in Russia. Nel settore energetico hanno iniziato Bp e Shell disinvestendo da Yukos e Gazprom, mentre la francese Total martedì ha annunciato la cancellazione di tutti i nuovi investimenti. Il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, ha risposto con un decreto per introdurre restrizioni all’uscita da attività russe. Alcuni oligarchi hanno iniziato a prendere le distanze dalla guerra di Putin. L’esclusione di diverse banche russe da Swift può avere un impatto devastante.