L'inganno dei corridoi umanitari in Ucraina. Oggi il terzo round di colloqui

Il Cremlino annuncia un cessate il fuoco per evacuare i civili in Russia e in Bielorussia come chiesto da Macron, che smentisce. A Leopoli però si spara ancora e l'esercito russo ammassa mezzi e truppe attorno Kyiv. Pechino: "Pronti a mediare se necessario". Salvini va in Polonia

Draghi: "Essenziale unità Ue su crisi umanitaria ed energetica"

[11.30] Il premier Mario Draghi questa mattina ha incontrato a Bruxelles la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, ribadendo la necessità che l'Unione europea, la Nato e il G7 affrontino in maniera unitaria la guerra in Ucraina e i suoi effetti. Il premier ha sottolineato l'intenzione di ridurre la dipendenza energetica da Mosca.

Guerra in Ucraina e crisi energetica, Draghi incontra von der Leyen. "Ue dimostri unità"

Anche la delegazione ucraina in viaggio verso la Bielorussia. Colloqui previsti per le 12, ma potrebbero slittare di qualche ora

[11.10] Anche la delegazione ucraina è partita alla volta di Brest, la regione in Bielorussia dove sono previsti i colloqui per le ore 15 (le 12 in Italia). L'orario potrebbe tuttavia slittare, come ha riferito all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il politologo bielorusso Yury Voskresensky, che partecipa all'organizzazione dei negoziati.

"Il terzo round di trattative e' previsto per oggi alle 15 (le 12 in Italia), nello stesso luogo in cui si e' svolto il secondo round, la regione di Brest. Entrambe le parti sono partite, però sulla base di problemi logistici della delegazione dell'Ucraina, potrebbero esserci cambiamenti negli orari", ha detto Voskresensky.

Continua il pressing di Zelensky: "Necesessarie No fly zone e nuove sanzioni. Bloccare petrolio russo"

[11.00] . "Quante altre morti sono necessarie per proteggere il nostro cielo? Stiamo aspettando questa decisione": Zelensky è tornato a chedere la No fly zone per il suo paese. Il presidente ucraino ha anche chiesto alla Nato aerei e sistemi antiaerei.



"Le nostre tesi nelle conversazioni con i partner sono assolutamente logiche. Se l'invasione continua e la Russia non avrà abbandonato i suoi piani contro l'Ucraina, allora è necessario un nuovo pacchetto di sanzioni. Nuove sanzioni, nuove misure contro la guerra, per il bene della pace. Il boicottaggio delle esportazioni russe, in particolare, il rifiuto di petrolio e prodotti petroliferi dalla Russia: questo potrebbe essere definito un embargo. E il boicottaggio delle importazioni in Russia", ha poi aggiunto Zelensky in un videomessaggio pubblicato sul suo canale Telegram, continuando a invocare nuove misure e il supporto dell'Occidente.



Fonti russe: delegazione Cremlino in viaggio verso Bielorussia per terzo round colloqui



[10.40] Secondo l'agenzia russa Ria Novosti, la delegazione di Putin, guidata da Vladimir Medinskij, sarebbe partita alla volta della Bielorussia per il terzo round di colloqui con la controparte. L'incontro sarebbe previsto per le 12 ora italiana (le 15 a Mosca). Si attendono conferme da Kyiv



Salvini in volo verso Varsasia

[10.35] Secondo AdnKronos il segretario della Lega, Matteo Salvini è in volo per Varsavia. Domani sarebbe atteso al confine tra Polonia e Ucraina.



Cina pronta a mediare, "quando necessario"

[10.25] La Cina continuerà a svolgere un "ruolo costruttivo" nella promozione del dialogo pacifico tra Russia e Ucraina, ed è pronta a "lavorare al fianco della comunità internazionale per condurre la dovuta mediazione, quando necessario". Lo ha dichiarato questa mattina il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, offrendo inoltre il supporto della Croce rossa cinese nella gestione della crisi umanitaria.



I rapporti tra Cina e Russia "continueranno a far avanzare costantemente il partenariato strategico globale di coordinamento per una nuova era",ha anche aggiunto il ministro degli Esteri", sottolineando come " La nostra amicizia è solida come una roccia e sarà immune alle interferenze".

Ucraina, vicepremier Vereshchuk: corridoi umanitari proposti da Russia sono "inaccettabili"



[10.10] Le autorità ucraine continuano a opporsi all'apertura di corridoi umanitari che favoriscano l'evacuazione di civili in Russia: "Questa opzione é inaccettabile. La nostra gente non andrà da Kyiv alla Bielorussia per volare più tardi nella Federazione Russa", ha detto la vicepremier Irina Vereshchuk.

Oltre 1 milione di rifugiati hanno varcato il confine polacco. In Italia già arrivati 14 mila ucraini



[10] Sono 1.067.000 i profughi scappati dall'Ucraina in guerra che hanno raggiunto la Polonia, secondo le stime della Guardia di frontiera polacca. Solo nella giornata di ieri Varsavia ha registrato l'ingresso di 142.300 persone, mentre questa mattina, alle 7 ora locale, sono già arrivate altre 42 mila persone.



In Italia intanto, "fino a ieri sono arrivati più di 14 mila profughi attraverso le reti interpersonali di amici e parenti", ha detto questa mattina il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, intervistato da Radio24. Al momento, con questi numeri, la situazione sul fronte Covid "non è problematica, ma il tema va affrontato per quando i numeri saranno piu' importanti", ha aggiunto.

Almeno 8 morti a a Kharkiv a causa dei bombardamenti russi nelle ultime 24 ore



[9.45] Sarebbero almeno 8 le vittime degli attacchi aerei condotti da Mosca su Kharkiv nelle ulrime 24 ore. Lo afferma questa mattina il Servizio nazionale per l'emergenze ucraino aggiungendo che le operazioni militari di ieri hanno provoato incendi in almeni 21 edifici, mentre molti altri palazzi sarebbero "completamente o parzialmente demoliti". Almeno 200 le persone soccorse ed evacuate durante i raid

Germania valuta l'invio di nuove armi all'Ucraina



[09.30] Il governo federale tedesco valuta la fornitura di altre armi all'Ucraina invasa dalla Russia. Lo afferma la ministra della Difesa, Christine Lambrecht, secondo cui "è in esame tutto cio' che è possibile. È nostro compito - ha aggiunto - garantire la difesa nazionale e dell'Alleanza atlantica".

L'inganno dei corriodi umanitari

La Russia ha aperto alle ore 8 italiane (le 10 a Mosca) corridori umanitari a Kyiv, Kharkiv, Mariupol e Sumy per permettere l'evacuazione dei civili. È stato inoltre annunciata una pausa nei combattimenti. Secondo quanto riporta l'agenzia russa Ria Novosti questi conducono però o in Russia o in Bielorussia. Due operazioni di evacuazione pianificate da Mariupol e dalla vicina Volnovakha erano fallite nei giorni scorsi perché, nonostante la Russia avesse assicurato il rispetto del cessate il fuoco, le truppe avevano continuato a sparare e bombardare.

Il Cremilino ha riferito che la decisione dell'apertura di corridoi umanitari è stata presa dopo una "richiesta personale" del presidente francese Emmanuel Macron a Putin nel corso della conversazione telefonica di ieri. La versione di Mosca però è stata smentita dall'Eliseo: "Il Presidente ha chiesto il rispetto del diritto internazionale umanitario, la protezione della popolazione civile e la consegna degli aiuti. Il rispetto del diritto internazionale consiste nel cessare i bombardamenti e l'offensiva. Non sono stati chiesti corridoi umanitari per la Russia... È un modo per Putin di spingere la sua narrativa: è lui che viene attaccato e gli ucraini sono gli aggressori".

L'Ucraina ha affermato che la proposta della Russia sui corridoi umanitari che portano i rifugiati in Bielorussia o in Russia è "completamente immorale" perché come affermato da un portavoce del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i cittadini ucraini dovrebbero poter lasciare le loro case attraverso il territorio ucraino e rifugiarsi in un paese non nemico: "La sofferenza delle persone viene utilizzata per creare l'immagine televisiva desiderata", ha detto il portavoce in un messaggio scritto all'agenzia di stampa Reuters.

I combattimenti non sono in ogni caso stati interrotti. A Leopoli, come segnalato dall'Associated Press, le truppe russe hanno continuato a sparare. E attorno a Kyiv l'esercito russo sta cercando di ammassare più mezzi militari possibili per superare la resistenza ucraina e conquistare la capitale.

Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda hanno chiesto "l'immediata sospensione dell'accesso della Russia a tutti i sistemi dell'Interpol".